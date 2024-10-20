Отец Ассанжа заявил, что благодарен Путину

«Президент (Владимир) Путин в 2012 году стал первым главой государства, выступившим в защиту интересов Джулиана как издателя и гражданина», — заявил Шиплон агентству РИА Новости.
Он напомнил, что в тои период в адрес Ассанжа говорилась лишь порочащая его ложь. Путин выступил в защиту его интересов как издателя и гражданина.
«За это я выражаю свою симпатию в адрес вашего президента», — сказал Шиптон.
Кто такой Ассанж
Джулиан Ассанж — австралийский журналист и общественный деятель. Он стал известен после создания в 2006 году сайта WikiLeaks. На ресурсе было размещено огромное количество конфиденциальных материалов (в основном секретных документов США).
В частности, проект WikiLeaks обнародовал видеозапись гибели мирных иракцев из-за атаки американского вертолета в Багдаде. Также на сайте были документы о фактах коррупции в США.
В США Ассанжу предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы.
Ассанжа начали преследовать власти Швеции в 2010 году. Они выдали ордер на арест журналиста, обвинив его в сексуальных домогательствах. Активиста арестовали в Великобритании в том же году, но затем выпустили под залог. Ассанж, опасаясь экстрадиции в Швецию, укрылся в Лондоне в посольстве Эквадора, где пробыл семь лет.
В 2012 году США объявили его «врагом государства». В 2019 году власти Эквадора перестали укрывать Ассанжа и пустили в посольство сотрудников британской полиции. Журналист был арестован и заключен в лондонскую тюрьму Belmarsh.
Ассанж был освобожден из тюрьмы 24 июня. Выход на свободу стал возможен благодаря сделке с американской прокуратурой. Ассанж частично признал вину в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных за решеткой.