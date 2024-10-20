Отец Ассанжа заявил, что благодарен Путину

Ассанжа начали преследовать власти Швеции в 2010 году. Они выдали ордер на арест журналиста, обвинив его в сексуальных домогательствах. Активиста арестовали в Великобритании в том же году, но затем выпустили под залог. Ассанж, опасаясь экстрадиции в Швецию, укрылся в Лондоне в посольстве Эквадора, где пробыл семь лет.