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Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении Молдавии в ЕС

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что не голосовал на референдуме о вступлении в ЕС, считая, что власти вводят граждан в заблуждение, через плебисцит намереваясь изменить конституцию республики.

В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

«Не принимаю участие в референдуме. Я считаю, что нас вводят в заблуждение. Это референдум не про евроинтеграцию, а про изменение конституции. Мы считаем, что нельзя таким образом менять конституцию. И я, и мои близкие в этом не участвуют», — заявил Додон журналистам.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.