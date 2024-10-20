Впервые за 2,5 года: Путин и Вучич поговорили по телефону

«Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков», — уточняется в сообщении.
В пресс-службе Кремля напомнили, что 20 октября 1944 года произошло одно из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах — завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой принимали участие подразделения Народно-освободительной армии Югославии.
Главы государств обсудили двусторонние отношения, отметив удовлетворенность их уровнем, и подтвердили настрой и их укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.
«Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции. Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты», — отмечается в сообщении.
Александр Вучич записал видеообращение для соцсетей, в котором отметил, что этот разговор двух лидеров стал первым за почти 2,5 года, он получился открытым, долгим и содержательным.
Президент Сербии рассказал что поблагодарил Владимира Путина за то, что Сребия и нынешней зимой будет обеспечена достаточными объемами газа — 6 млн куб. м + 2 млн куб. м + 3 млн куб. м.
«Это схема, которую вы запомнили с прошлых лет, которая имеет для нас исключительное значение, по очень благоприятным ценам», — подчеркнул Вучич.
В ходе разговора сербский лидер, по его словам, также выразил надежду, что Сербия не будет вводить санкций против ОРФ, а также выразил благодарность за постоянную поддержку Россией территориальной целостности Республики Сербии.