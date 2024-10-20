Наблюдатели в Молдавии выявили более 660 случаев нарушений на выборах

Он подчеркнул, что наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на территории 614 участков в Молдавии, в том числе на всех участках, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Панфил заверил, что наблюдатели будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы сообщить о них в течение дня. На пост президента претендуют 11 кандидатов.