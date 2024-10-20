Правящая партия Словакии выступила против вступления Украины в НАТО

«Вероятно, не удастся воспрепятствовать приглашению [Украины в НАТО], но потом [вопрос о ратификации] будет решаться в парламенте. Я говорю от своего имени и имени [возглавляемой мной партии] “Направление — социальная демократия” [являющейся главной силой правительственной коалиции], что эту идею мы не поддержим», — сказал Фицо, выступая в эфире телеканала TA-3.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, представивший недавно свой план урегулирования конфликта, знает об этой позиции Словакии. Премьер охарактеризовал выдвинутый Зеленским так называемый план победы как абсолютно нереалистичный и неосуществимый.
«Пока были хотя бы попытки представлять “планы о мире”. Господин Зеленский представил в Брюсселе не “план о мире”. Он назвал это “план победы”, который, в частности, построен на том, что мы [Запад] должны поставить [Украине] ракеты среднего и дальнего радиуса действия, а он их бросит на Россию. Когда это слышали премьеры, многие из них хватались за голову. Поэтому этот “план победы” и не упоминается в заключительных документах [недавнего саммита Европейского совета]. Этот план, по моему пониманию, абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал премьер Словакии.