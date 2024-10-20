СМИ: Британия и Германия заключат «историческую» военную сделку

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.