«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — пишет издание.
Отмечается, что соглашение должно позволить силам Британии и Германии проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с РФ, наиболее вероятно в Эстонии и Литве. Оно также позволит двум странам совместно закупать больше оружия и более тесно сотрудничать в разработке и производстве вооружений нового поколения.
Как указывает газета, британский министр обороны Хили считает, что сделка с Берлином будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после военной сделки с Францией в 2010 году.
Источник сообщил газете, что соглашение с Германией рассматривается Лондоном как первый шаг к углублению военного сотрудничества с ЕС. По его данным, более предметные переговоры с Брюсселем в этой сфере Великобритания планирует провести в 2025 году.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет свои инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.