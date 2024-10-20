Радий Хабиров рассказал о последней встрече с Мустаем Каримом

«Знаете, мне на самом деле повезло. Я не просто застал его время жизни, застал общение с ним, совместные проекты, работу, и очень хорошо его помню. Могу сказать, наверное, я был последний человек, который его видел живым, кроме врачей, он уже тогда тяжело болел. Мне ночью позвонили и я поехал к нему в кардиоцентр. Он лежал, ему даже говорить было тяжело. Я пытался его подбодрить, говорю, Мустафа Сафич, как же так? Скоро День республики, мы уже готовим президиум, там будет ваше обычное место. Представляете, в том состоянии он еще шутил. Говорит: “Ты сделай так, оставь это место для Мустая”.