Радий Хабиров рассказал о последней встрече с Мустаем Каримом

Глава республики Радий Хабиров возложил цветы к памятнику классика башкирской литературы в Уфе. После церемонии возложения руководитель республики поделился с корреспондентом «Башинформа» своими воспоминаниями.
«Знаете, мне на самом деле повезло. Я не просто застал его время жизни, застал общение с ним, совместные проекты, работу, и очень хорошо его помню. Могу сказать, наверное, я был последний человек, который его видел живым, кроме врачей, он уже тогда тяжело болел. Мне ночью позвонили и я поехал к нему в кардиоцентр. Он лежал, ему даже говорить было тяжело. Я пытался его подбодрить, говорю, Мустафа Сафич, как же так? Скоро День республики, мы уже готовим президиум, там будет ваше обычное место. Представляете, в том состоянии он еще шутил. Говорит: “Ты сделай так, оставь это место для Мустая”.
Он человек был очень мощный, сильный, настоящий гражданин, величайший поэт и в тоже время абсолютный интеллигент. Счастлив, что был знаком с ним. Тогда я работал руководителем администрации президента РБ, поэтому мы часто встречались по каким-то вопросам. Часто он приходил просить за других… Очень быстро время летит. Я помню, 5 лет назад мы отмечали здесь 100-летие Мустая Карима. Жизнь идет, но его наследие остается и порождает новые культурные проекты. Например, такие как спектакль «Чёрные воды», который мы сегодня посмотрим в Молодежном театре его имени", — рассказал руководитель региона.
Говоря о творческом наследии Мустая Карима, Радий Хабиров особо отметил его повести «Радость нашего дома» и «Помилование». А также вспомнил художественный фильм «Сестренка» по мотивам повести «Радость нашего дома» в постановке Александра Галибина.