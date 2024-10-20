Трамп пообещал примерить на себя работу Харрис в «Макдоналдсе»

Харрис игнорировала обвинения Трампа и требования предоставить доказательства ее работы в ресторане. Ее предвыборный штаб не стал комментировать предстоящий визит Трампа. Представитель предвыборного штаба Харрис уточнил CNN, что она работала в ресторане «Макдоналдс» в Аламеде, штат Калифорния, летом 1983 года, когда училась в Университете Говарда в Вашингтоне. По его словам, демократ работала кассиром и помощником повара, готовя картошку фри и мороженое.