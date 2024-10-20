Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

«На любое нападение на ядерные объекты Ирана или аналогичный рейд будет дан необходимый ответ, — сказал Арагчи (цитата по телеканалу Press TV), — теперь мы определили все наши цели там (в Израиле.— “Ъ”), и по ним будет нанесен аналогичный удар».
Дипломат также раскритиковал США. По его мнению, без их поддержки Израиль не смог бы вести боевые действия в Ливане и секторе Газа. «Если бы американцы по-настоящему проявили политическую волю, они смогли бы остановить Израиль и прекратить атаки», — счел министр.
Израиль планирует ответный удар в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября. По данным The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что израильская армия будет атаковать военные объекты Ирана. Ранее предполагалось, что ЦАХАЛ может ударить по иранским ядерным или нефтяным объектам.