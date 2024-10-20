Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

«На любое нападение на ядерные объекты Ирана или аналогичный рейд будет дан необходимый ответ, — сказал Арагчи (цитата по телеканалу Press TV), — теперь мы определили все наши цели там (в Израиле.— “Ъ”), и по ним будет нанесен аналогичный удар».