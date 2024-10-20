Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом

В ходе официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.