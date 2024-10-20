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Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

Как передает корреспондент РИА Новости, по улицам столицы лидер ОАЭ передвигается в кортеже на черном «Аурусе», в сопровождении мотоколонны.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы.

В ходе официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

Президент ОАЭ в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.