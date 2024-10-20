Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом

Как передает корреспондент РИА Новости, по улицам столицы лидер ОАЭ передвигается в кортеже на черном «Аурусе», в сопровождении мотоколонны.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы.
В ходе официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани
Президент ОАЭ в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.