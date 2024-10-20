Нынешнее поведение Владимира Зеленского является истерическим, поскольку он теряет гарантии дальнейшей западной поддержки. Такое мнение высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Зеленский сейчас находится в истерике. Помимо провалов на фронте, она определенно связанна с выборами в Америке», — сказал руководитель регионального парламента агентству РИА Новости.
Глава законодательной власти республики отметил, что судя по нынешней ситуации, четких гарантий дальнейшей поддержки Киева нет. Без этого, по словам Константинова, Украина не продержится и одной-двух недель.
«Зеленский это прекрасно понимает, потому и начинает метаться, впадая в истерическое поведение», — подчеркнул глава парламента.