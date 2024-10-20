Сербия не будет вводить санкции против России

«Мы — единственный народ в Европе, который благодаря президенту Александру Вучичу не ввел и не введет санкции против РФ. Мы за тысячи погибших красноармейцев не “вернем долг” так, что снесем их памятники или так, что введем санкции или что запретим собираться на 80-летие свободы, которую они принесли, мы не будем настолько подлыми, чтобы запрещать советским освободителям присутствовать на отмечании годовщины освобождения Аушвица. Мы не допустим изменения истории, потому что наше место в истории — место победителей», — цитирует Вулина его прес-служба.