МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине в конце 2025 года

МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на Украине: теперь эксперты фонда допускают, что СВО продлится до середины 2026 года. Более оптимистичный сценарий предполагает, что боевые действия закончатся к концу следующего года. При этом Владимир Зеленский надеется, что бои прекратятся до ближайших новогодних праздников.