Президент Грузии присоединилась к предвыборному митингу оппозиции

Сторонники оппозиции в Грузии за неделю до парламентских выборов в воскресенье провели шествие в Тбилиси в поддержку интеграции страны в Евросоюз. Несколько тысяч жителей столицы с флагами Грузии и ЕС прошлись маршем под названием «Грузия выбирает Евросоюз» из пяти различных районов Тбилиси. Участники акции после марша собрались на площади Свободы в центре столицы, где сейчас проходит музыкальный концерт.