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Президент Грузии присоединилась к предвыборному митингу оппозиции

ТБИЛИСИ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к митингу в Тбилиси, который проводит оппозиция в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Зурабишвили стоит возле сцены, где выступают организаторы митинга. Она не делала заявлений для СМИ.

Сторонники оппозиции в Грузии за неделю до парламентских выборов в воскресенье провели шествие в Тбилиси в поддержку интеграции страны в Евросоюз. Несколько тысяч жителей столицы с флагами Грузии и ЕС прошлись маршем под названием «Грузия выбирает Евросоюз» из пяти различных районов Тбилиси. Участники акции после марша собрались на площади Свободы в центре столицы, где сейчас проходит музыкальный концерт.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Партия, набравшая больше всех голосов на выборах, объявляется победителем и будет представлять парламенту кандидата в премьер-министры, который в свою очередь представит свой кабинет министров. Если оппозиция суммарно будет иметь в парламенте больше 50% мандатов, она сможет повлиять на формирование правительства.

Президент Грузии и оппозиция позиционируют предстоящее голосование как выбор между Европой и Россией. Главный нарратив правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в том, что гражданам предстоит сделать выбор между войной и миром. По словам лидеров «Грузинской мечты», оппозиция желает открыть в стране второй фронт противостояния с РФ в случае прихода к власти.