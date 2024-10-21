Глава Башкирии почтил память народного поэта Мустая Карима

— Наверное, я был одним из последних, кто видел его живым, — вспоминает руководитель республики. — Он тяжело болел, лежал в кардиоцентре. Я попросил предупредить меня, если ситуация ухудшиться. Мне позвонили поздно ночью, я пришел к нему в реанимацию. Ему было тяжело говорить, я пытался его подбодрить.