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Глава Башкирии почтил память народного поэта Мустая Карима

Сегодня, 20 октября, в Уфе вспоминали народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Сегодня, 20 октября, в Уфе вспоминали народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В этот день ему исполнилось бы 105 лет и 20 лет как его нет с нами.

Глава Башкирии Радий Хабиров, вспоминая великого земляка. Он отметил, что его «слово продолжает жить и вдохновлять людей». Глава республики признался, что ему повезло общаться с этим великим человеком.

Будучи руководителем администрации президента республики, он часто встречался с Мустаем Каримом.

— Наверное, я был одним из последних, кто видел его живым, — вспоминает руководитель республики. — Он тяжело болел, лежал в кардиоцентре. Я попросил предупредить меня, если ситуация ухудшиться. Мне позвонили поздно ночью, я пришел к нему в реанимацию. Ему было тяжело говорить, я пытался его подбодрить.

Радий Хабиров признается, что это был «мощный человек, настоящий гражданин и величайший поэт». Он поблагодарил коллектив молодежного театра имени Мустая Карима за талантливые работы. Особую благодарность он выразил фонду именем Мустая Карима и дочери писателя Альфие Мустаевне, которая возглавляет организацию и бережно сохраняет творческое наследие своего отца.