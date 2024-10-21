Глава Башкирии почтил память народного поэта Мустая Карима

Сегодня, 20 октября, в Уфе вспоминали народного поэта Башкортостана Мустая Карима. В этот день ему исполнилось бы 105 лет и 20 лет как его нет с нами.
Глава Башкирии Радий Хабиров, вспоминая великого земляка. Он отметил, что его «слово продолжает жить и вдохновлять людей». Глава республики признался, что ему повезло общаться с этим великим человеком.
Будучи руководителем администрации президента республики, он часто встречался с Мустаем Каримом.
— Наверное, я был одним из последних, кто видел его живым, — вспоминает руководитель республики. — Он тяжело болел, лежал в кардиоцентре. Я попросил предупредить меня, если ситуация ухудшиться. Мне позвонили поздно ночью, я пришел к нему в реанимацию. Ему было тяжело говорить, я пытался его подбодрить.
Радий Хабиров признается, что это был «мощный человек, настоящий гражданин и величайший поэт». Он поблагодарил коллектив молодежного театра имени Мустая Карима за талантливые работы. Особую благодарность он выразил фонду именем Мустая Карима и дочери писателя Альфие Мустаевне, которая возглавляет организацию и бережно сохраняет творческое наследие своего отца.