Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям

«Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния», — говорится в сообщении.
«Президент будет участвовать в саммите по видеоконференции», — добавила пресс-служба.
Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.