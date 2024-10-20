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Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

«Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния», — говорится в сообщении.

«Президент будет участвовать в саммите по видеоконференции», — добавила пресс-служба.

Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.

Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.