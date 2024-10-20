Путин встретился с президентом ОАЭ и оценил обстановку на Ближнем Востоке

Ранее Аль Нахайян во время своего официального визита в Москву прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом. Планируется, что Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы и международную повестку.