Путин встретился с президентом ОАЭ и оценил обстановку на Ближнем Востоке

«В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», — сказал российский лидер.
Ранее Аль Нахайян во время своего официального визита в Москву прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом. Планируется, что Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы и международную повестку.
Президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани