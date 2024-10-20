Историк рассказал, как Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России»

Ельцин: Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Вы можете взять на себя все остальные государства и заботиться об их безопасности. Я возьму Европу и обеспечу ее безопасность. Так что не я лично. А вот Россия… Билл, я серьезно".