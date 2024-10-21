Татарстан представит гостям саммита БРИКС достижения в области видеоаналитики

Гостям предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани, Татарстан представит свои достижения в области видеонаблюдения и другие решения в сфере высоких технологий. Об этом глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин рассказал в интервью газете «Республика Татарстан».