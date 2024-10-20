«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы. Зеленскому выгодно нагнетать, изображая, будто против него воюет полмира — он уже и Иран причислил к числу участников конфликта. Потому что как же иначе объяснить западным кураторам, которые заваливают Украину деньгами и оружием, почему ВСУ все время только проигрывают — это все уникальные военные из КНДР», — сказал Журавлев.