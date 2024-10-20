Против вступления в ЕС высказались 56% молдаван после подсчета 30% протоколов

На референдуме жителям Молдавии было предложено ответить на вопрос: «Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Для признания плебисцита состоявшимся необходимо, чтобы в нем приняла участие треть от включенных в избирательные списки.
В случае успеха преамбулу конституции дополнят словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса РМ, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью РМ». Основной закон также будет дополнен новым разделом, в котором будет сказано, что присоединение Молдавии к учредителям договорам ЕС будет устанавливаться законом парламента. Эти договоры и правовые акты «будут иметь приоритет перед противоречащими им положениями внутреннего законодательства».
Референдум проходит одновременно с президентскими выборами в Молдавии. Наблюдатели отмечают, что плебисцит призван помочь президенту страны Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.