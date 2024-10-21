Песков рассказал о графике Путина на саммите БРИКС

МОСКВА, 20 окт — РИА новости. График президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах «с утра до ночи», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«С утра до ночи каждый день, чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы… Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя предстоящий политический марафон российского президента на саммите БРИКС.