Кандидат в президенты Молдавии обвинила Санду в «краже» выборов

«Эти выборы были украдены задолго до дня голосования. Выборы были украдены, когда все руководители Службы информации и безопасности, прокуратуры, полиции были назначены по указанию Майи Санду — и не потому, что они соответствовали должностям, а потому, что готовы выполнить любой приказ. А все те, кто отказался выполнять незаконные указы президента, были уволены», — сказала Морарь, которая ранее была одним из соратников Санду и громила ее противников с телеэкрана.
О том, что Санду и правящая партия допускают грубые нарушения, фальсифицируя выборы главы государства и организованный ими референдум о вступлении в ЕС, заявили бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон, кандидаты в президенты экс-премьер Василий Тарлев и экс-премьер Ион Кику, другие политики.
Выборы и референдум о вступлении страны в ЕС, который инициировала баллотирующаяся на второй срок Санду, проходят в воскресенье в Молдавии. Оппозиция обвинила власти в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение популярности Санду на фоне тяжелейшего экономического кризиса и акций протеста.