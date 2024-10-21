Кандидат в президенты Молдавии обвинила Санду в «краже» выборов

«Эти выборы были украдены задолго до дня голосования. Выборы были украдены, когда все руководители Службы информации и безопасности, прокуратуры, полиции были назначены по указанию Майи Санду — и не потому, что они соответствовали должностям, а потому, что готовы выполнить любой приказ. А все те, кто отказался выполнять незаконные указы президента, были уволены», — сказала Морарь, которая ранее была одним из соратников Санду и громила ее противников с телеэкрана.