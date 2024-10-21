Лавров заявил, что для преступлений Киева не будет срока давности

«Степан Бандера и Адольф Гитлер — это единое целое. Не зря в целом ряде европейских стран, в частности в Польше, хотят добиться исторической справедливости. Понимаю, у поляков свой серьезный нюанс. Тем не менее объективно они выступают за историческую правду, чтобы ее, во-первых, не растоптали, а во-вторых, чтобы не возобновилось нацистское движение, поднимающее сейчас голову. Это надо прямо признать. У таких преступлений нет срока давности», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шансы, что преступления сегодняшних украинских нацистов со временем будут осуждены на Западе.