Президент Молдавии будет определяться во втором туре

Лидер Молдавии будет выбираться во втором туре голосования. Об этом сообщили представители Центрального избирательного комитета страны.
В первом туре никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Это стало понятно после того, как было обработано 75% протоколов. Второй тур выборов состоится 3 ноября.
На данный момент известно, что нынешний лидер Майя Санду набрала 36,38% голосов. На втором месте оказался экс-генпрокурор Александр Стояногло с результатом 29,17% голосов.
Ранее сообщалось, что параллельно проходит референдум о вступлении страны в Европейский союз. Против евроинтеграции проголосовали уже более 52% жителей.