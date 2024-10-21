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Президент Молдавии будет определяться во втором туре

Никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов в первом туре выборов.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Молдавии будет выбираться во втором туре голосования. Об этом сообщили представители Центрального избирательного комитета страны.

В первом туре никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Это стало понятно после того, как было обработано 75% протоколов. Второй тур выборов состоится 3 ноября.

На данный момент известно, что нынешний лидер Майя Санду набрала 36,38% голосов. На втором месте оказался экс-генпрокурор Александр Стояногло с результатом 29,17% голосов.

Ранее сообщалось, что параллельно проходит референдум о вступлении страны в Европейский союз. Против евроинтеграции проголосовали уже более 52% жителей.