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Санду лидирует на выборах главы Молдавии с 37,88%

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 90% протоколов с избирательных участков.

Источник: © РИА Новости

На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 28,77%.

К 01.13 (совпадает с мск) ЦИК обработал 90,40% протоколов с избирательных участков.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.

Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.