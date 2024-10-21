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Вагенкнехт обвинила лидера ХДС в желании вступить в войну против РФ

Глава BSW осудила призыв разрешить Украине наносить удары вглубь России.

Источник: Аргументы и факты

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обратилась к региональным структурам Христианско-демократического союза (ХДС) с предложением дистанцироваться от высказываний, сделанных лидером ХДС Фридрихом Мерцем по поводу России.

16 октября Мерц, выступая в парламенте, предложил ужесточить политику в отношении Москвы. На этих выходных он подтвердил свои намерения, призвав снять ограничения на использование западного вооружения и поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

Вагенкнехт охарактеризовала речь Мерца как «ужасную», отметив, что он фактически призвал Германию вступить в прямой вооруженный конфликт с РФ.

Политик заметила, что даже США пока не разрешили удары вглубь России.

«А господин Мерц требует того, что крупнейшая военная держава мира намеренно избегает делать. Это явное безумие», — цитирует лидера BSW Der Spiegel.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящий момент идет работа по поиску возможностей для мирного урегулирования украинского конфликта. Он также предупредил о потенциальных последствиях вовлечения НАТО в украинский конфликт.