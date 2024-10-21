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Санду отменила брифинг о ходе референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Санду несколько раз изменяла время выхода к журналистам.

Источник: Аргументы и факты

Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг в связи с предварительными итогами президентских выборов и референдума по вступлению в ЕС.

Санду несколько раз изменяла время выхода к журналистам, но позже объявление было удалено из расписания. Пресс-служба главы государства пока не прокомментировала ситуацию, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер Молдавии будет выбираться во втором туре голосования. В первом туре никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов.

Ранее сообщалось, что параллельно проходит референдум о вступлении страны в Европейский союз. Против евроинтеграции проголосовали уже более 52% жителей.