Сенатор Грэм считает Харрис и Байдена угрозой для США

Люди, которые считают себя настоящими республиканцами, не могут оказывать поддержку вице-президенту США и кандидату в американские лидеры от Демократической партии Камале Харрис. Такое заявление сделал сенатор Линдси Грэм*, пишет The Hill.
По его словам, он не понимает своих сопартийцев, которые хотят отдать свой голос за Харрис только потому, что не согласны с риторикой кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
«Каждому республиканцу, поддерживающему ее: какого черта вы делаете? Вы поддерживаете самого радикального кандидата в истории американской политики», — заявил Грэм.
Он обратил внимание, что провалы нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена были совершены не без участия его вице-президента. Среди них, в том числе, вывод американских войск из Афганистана, разжигание кризиса на Украине и в Израиле.
Грэм считает, что Трамп представляет для страны не такую угрозу, как Харрис. Политика демократов «наследила» по всему миру и привела к многочисленным катастрофам.
Ранее Грэм объяснил, чем выгоден американцам конфликт на Украине. По его словам, экономике США нужны минералы, которыми богата страна.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.