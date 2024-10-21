Россия до сих пор не бомбит Верховную раду, так как здание является культурным наследием. Такое заявление сделала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам журналистки, у «нормального человека не поднимется рука» атаковать здание Верховного совета Украинской ССР. Оно было построено советским архитектором Владимиром Заболотным. Специалист получил за разработку проекта Сталинскую премию. Поэтому Россия может по факту считать здание «своим», которое нельзя разрушать.
«Мы с Украиной один народ, они этого никак не понимают У нормального человека не поднимается рука бомбить дачу, на которой он вырос, куда он ездил в детстве с дедушкой, в общем, на что-то, что он считает своим», — указала Симоньян.
Она добавила, что из-за людей, которые засели на территории Верховной рады и пытаются разрушить связь двух народов, Россия не будет разносить собственные памятники. Многие здания на Украине являются элементами культуры и истории РФ.
Ранее Симоньян рассказала, что вопреки прекращению вещания в ряде стран Запада, RT остается доступным для глобальной аудитории через интернет.