Выборы в Молдове: Санду заявила о «беспрецедентной атаке против демократии и свободы»

Отрицательно на вопрос референдума ответили большинство жителей родного для Майи Санду Фалештского района. В Гагаузии плебисцит практически полностью провалился, против проголосовали около 95% избирателей.
По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 547 490 избирателей.
Предварительные подсчеты результатов голосования на президентских выборах показали, что неизбежен второй тур, где за пост главы государства будут бороться действующий президент Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло.
К прессе последний вышел сразу же после закрытия избирательных участков на территории республики, поблагодарил голосовавших за поддержку и отметил, что Молдова — это «живая страна, решительно настроенная определить свое будущее».
Брифинга Санду пришлось ждать довольно долго. Время ее выхода к прессе несколько раз менялось, однако брифинг все же состоялся. Он продлился полторы минуты, за это время Санду позволила себе несколько резких заявлений.
Она заявила о «беспрецедентной атаке против демократии и свободы сегодня и в последние месяцы», которую, по ее заявлению, осуществляют «криминальные группировки».
«Молдова сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, преступные группы вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью преступных групп была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс».
Когда станут известны финальные результаты выборов и плебисцита, «мы вернемся с решениями», заявила Санду и покинула брифинг, не ответив на вопросы прессы.
Подсчет голосов продолжается, в основном это касается избирательных участков за рубежом, где голосовала диаспора. Центризбирком анонсировал предварительные результаты на 10.00 понедельника, 21 октября.
Президентские выборы в Молдове
На пост президента претендовали 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвовали бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.