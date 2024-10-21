Выборы в Молдове: Санду заявила о «беспрецедентной атаке против демократии и свободы»

«Молдова сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, преступные группы вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью преступных групп была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс».