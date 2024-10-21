Politico раскрыл, как Трамп может проиграть и все равно стать президентом

В середине октября Трамп уклонился от ответа на вопрос, будет ли он уважать и способствовать мирной передаче власти, и назвал мирным процесс утверждения победителем Джо Байдена в 2021 году, когда его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, несколько человек погибли. «Были любовь и мир», — оценил Трамп.