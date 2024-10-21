Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум «разгромом власти»

Глава оппозиционного движения «Победа» Илан Шор заявил, что предварительные результаты голосования на выборах президента Молдовы и евреейском референдуме обернулись сокрушительным поражением для действующей власти.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 90% бюллетеней, действующий президент Майя Санду, которая пытается остаться на второй срок, получает 37,87% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло набирает 28,77%. На референдуме против присоединения к ЕС высказались 53,73% избирателей, тогда как за — 46,27%.
«Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны», — написал Шор в своём Telegram-канале.
По словам Шора, Санду не удастся получить поддержку от народа в этой ситуации.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг в связи с предварительными итогами президентских выборов и референдума по вступлению в ЕС.