Молдавская оппозиция назвала выборы и референдум «разгромом власти»

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 90% бюллетеней, действующий президент Майя Санду, которая пытается остаться на второй срок, получает 37,87% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло набирает 28,77%. На референдуме против присоединения к ЕС высказались 53,73% избирателей, тогда как за — 46,27%.