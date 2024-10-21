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Стояногло лидирует на выборах главы Молдавии в Гагаузии, у Санду 2,26%

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Бывший генпрокурор, кандидат от социалистов Александр Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии в Гагаузии, он обошел баллотирующуюся на второй срок Майю Санду на 46 процентных пунктов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов в автономии.

Источник: Sputnik

В Гагаузии к 2.00 (совпадает с мск) обработано 100% протоколов с участков, Стояногло там набирает 48,67% голосов, Санду расположилась лишь на пятом месте — у нее 2,26%. Второе место в Гагаузии заняла независимый кандидат Виктория Фуртунэ, набравшая 28,88%.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.

Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

На выборах президента в Молдавии были зарегистрированы 11 кандидатов: Санду, отстраненный ее режимом с должности генпрокурора Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.