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Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ в Москве

Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян приехал в Россию с официальным визитом. Подробности о встрече с политиком в составе российской делегации озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, для него было большой честью встретить уважаемого гостя в Москве. Кадыров добавил, что политика ожидает насыщенная программа, которая будет состоять из встреч и мероприятий. Благодаря им отношения между двумя государствами будут углублены.

«Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин считает отношения РФ с властями ОАЭ доверительными и дружественными. Это позволяет лидерам двух стран в неформальной обстановке обсуждать важные вопросы.