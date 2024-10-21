Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ в Москве

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян приехал в Россию с официальным визитом. Подробности о встрече с политиком в составе российской делегации озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, для него было большой честью встретить уважаемого гостя в Москве. Кадыров добавил, что политика ожидает насыщенная программа, которая будет состоять из встреч и мероприятий. Благодаря им отношения между двумя государствами будут углублены.
«Я тепло поприветствовал шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин считает отношения РФ с властями ОАЭ доверительными и дружественными. Это позволяет лидерам двух стран в неформальной обстановке обсуждать важные вопросы.