Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор

«Майя, хочу обратиться к тебе — шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала… всех арестами, обысками и другим. Сегодня я тебя поздравляю — баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против», — заявил Шор в видеообращении, размещенном в его соцсетях.