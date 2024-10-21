Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор

По предварительным данным ЦИК после обработки 94% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 52,38% избирателей, за — 47,62%.
«Майя, хочу обратиться к тебе — шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала… всех арестами, обысками и другим. Сегодня я тебя поздравляю — баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против», — заявил Шор в видеообращении, размещенном в его соцсетях.
Он поблагодарил молдавский народ за «твердость, жесткость», за то, что избиратели не поддались провокациям и не испугались.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.