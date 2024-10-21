В Молдавии состоялись выборы президента и референдум о евроинтеграции

На этом фоне поддержавший Александра Стояногло экс-президент Додон призвал избирателей прийти на выборы и не допустить переизбрания Майи Санду, нарисовав апокалиптический сценарий для Молдавии в случае ее победы. «Прошу вас не позволять манипулировать собой и очень хорошо проанализировать всю ситуацию. От вашего голоса зависит результат этих выборов. Не нравится вам Стояногло — голосуйте за любого другого кандидата, только не за Майю Санду. Судьба нашей страны в ваших руках», — написал Игорь Додон в своем Telegram-канале. Обращаясь к избирателям разных политических сил, господин Додон выразил мнение о том, что Майя Санду «уничтожила всех правых, чтобы у нее не было конкуренции, а также стала внушать левым мысль о том, что у них никаких шансов. Для этого ее команда стала распространять цифры заказных опросов». По словам Игоря Додона, если Майя Санду победит, то находящимся за пределами страны ее гражданам некуда будет возвращаться и в целом «Молдова при ее следующем мандате не выживет».