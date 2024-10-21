В Гагаузии более 90% населения высказались против евроинтеграции Молдавии

На проведенном референдуме граждане отвечали на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции для вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Это голосование вызвало недовольство среди оппозиции, считавшей его инструментом усиления власти нынешних чиновников перед выборами.