В Гагаузии, автономном регионе Молдавии, 94,84% избирателей выразили несогласие с присоединением региона к Европейскому Союзу. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, полученные после полного подсчета голосов в этом регионе.
В пределах всей страны, по результатам обработки 93,78% бюллетеней, 52,64% населения высказались против членства в ЕС, тогда как 47,39% поддержали такую инициативу.
На проведенном референдуме граждане отвечали на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции для вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Это голосование вызвало недовольство среди оппозиции, считавшей его инструментом усиления власти нынешних чиновников перед выборами.
Ранее глава оппозиционного движения «Победа» Илан Шор заявил, что предварительные результаты голосования на выборах президента Молдовы и евреейском референдуме обернулись сокрушительным поражением для действующей власти.