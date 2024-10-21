Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии

Референдум о вступлении в ЕС, прошедший в минувшее воскресенье, включал один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея проведения референдума вызвала критику со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые считают, что это голосование было направлено на укрепление позиций властей перед выборами.