Более 60% избирателей ПМР проголосовали против евроинтеграции Молдавии

Против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За — 37,44%.
Референдум о вступлении в ЕС, прошедший в минувшее воскресенье, включал один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?». Идея проведения референдума вызвала критику со стороны оппозиции и общественных деятелей, которые считают, что это голосование было направлено на укрепление позиций властей перед выборами.
Для жителей Приднестровья власти Молдавии открыли избирательные участки в 21 населенном пункте на правом берегу Днестра. Приднестровцы могли голосовать в Резинском, Дубоссарском, Новоаненском, Каушанском, Флорештском, Штефан-Водском районах, а также в Кишиневе.
На общенациональном уровне после подсчета 95,3% голосов 51,8% граждан проголосовали против вступления страны в ЕС, в то время как 48,2% поддержали евроинтеграцию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.