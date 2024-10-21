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Эксперт: причиной провала евровектора в Молдавии стал антирейтинг Санду

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Причиной провала европейского вектора в Молдавии в рамках референдума можно считать высокий антирейтинг президента Майи Санду, совмещение выборов главы государства и плебисцита стало ошибкой, считает директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

Источник: © РИА Новости

По предварительным данным ЦИК после обработки более 95% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 51,80% избирателей, за — 48,20%.

«Для тех, кто до сих пор не понял причину катастрофы сторонников европейского вектора: из-за высокого антирейтинга Майи Санду голосование против нее автоматически ударило по поддержке евроинтеграции. Проведение референдума и выборов в один день стало стратегической ошибкой, которая только усилила этот эффект», — написал Лисневский в своем Telegram-канале.

По его словам, он предупреждал о подобном неизбежном сценарии еще в феврале 2024 года.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.

По предварительным данным Центризбиркома после обработки более 95% протоколов, Санду набирает 39,89%, отстраненный ее режимом с должности генпрокурора выходец из Гагузии Александр Стояногло — 27,56%.