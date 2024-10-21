В Гагаузии против евроинтеграции Молдавии высказались почти 95% проголосовавших

Кандидат в президенты, экс-премьер Ион Кику сообщил, что получает сообщения от граждан Молдавии, в которых они заявляют, что их принуждают участвовать в еврореферендуме. Один из кандидатов Василий Тарлев рассказал «Известиям», что в крупных больницах Молдавии медперсонал собирает бюллетени пациентов, в том числе онкобольных, чтобы затем использовать их в «непонятных» целях.