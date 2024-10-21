В Гагаузии против евроинтеграции Молдавии высказались почти 95% проголосовавших

За данную инициативу в регионе из 57 847 жителей проголосовали лишь 5,16%.
Также на сайте информируется, что по итогам обработки 100% протоколов в автономии экс-генпрокурор Александр Стояногло лидирует на выборах президента с показателем 48,67%. Второе место в регионе занимает Виктория Фуртунэ — 28,88%, далее жителями Гагаузии оказывается предпочтение бывшей главе Гагаузии Ирине Влах — 15,19%, в то время как баллотирующаяся на еще один срок президент Молдавии Майя Санду набрала всего 2,26% голосов.
20 октября в Молдавии проходили выборы президента среди 11 кандидатов. Также в республике состоялся референдум по евроинтеграции страны. Избирательные участки закрылись в 21:00 мск, хотя в Москве время их работы было продлено до 23:00. Граждане республики, пришедшие к посольству государства в российской столице, рассказали о намерении голосовать против переизбрания действующего президента Майи Санду.
По предварительной информации, явка на выборах составила 51,4%, на участки пришло более 1,5 млн граждан. Для признания голосования состоявшимся требовалось преодолеть порог в 33%. Участие в нем приняли Санду и оппозиционные кандидаты.
Президент Молдавии будет избран по итогам второго тура выборов, который состоится 3 ноября, так как никто из кандидатов не набирает в первом туре необходимые 50% голосов.
По данным телеканала TV8.MD, уже были зафиксированы 34 случая нарушений на избирательных участках в Молдавии. Депутат молдавского парламента, вице-председатель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер подтвердила фиксацию грубых нарушений в ходе проведения предвыборной кампании.
Кандидат в президенты, экс-премьер Ион Кику сообщил, что получает сообщения от граждан Молдавии, в которых они заявляют, что их принуждают участвовать в еврореферендуме. Один из кандидатов Василий Тарлев рассказал «Известиям», что в крупных больницах Молдавии медперсонал собирает бюллетени пациентов, в том числе онкобольных, чтобы затем использовать их в «непонятных» целях.