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Песков: кризис на Украине не входит в повестку саммита стран БРИКС

Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Источник: Аргументы и факты

Страны БРИКС на саммите не будут целенаправленно обсуждать украинский конфликт. Тако заявление в беседе с журналистами газеты «Известия» сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос не входит в повестку дня. Однако участники саммита могут затронуть эту тему на свое личное усмотрение.

Напомним, что мероприятие состоится в Казани. Оно пройдет с 22 по 24 октября этого года.

Ранее Песков рассказал, что график российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани представляет собой череду встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Они будут проходить «с утра до ночи».