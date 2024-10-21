Песков: кризис на Украине не входит в повестку саммита стран БРИКС

Страны БРИКС на саммите не будут целенаправленно обсуждать украинский конфликт. Тако заявление в беседе с журналистами газеты «Известия» сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос не входит в повестку дня. Однако участники саммита могут затронуть эту тему на свое личное усмотрение.
Напомним, что мероприятие состоится в Казани. Оно пройдет с 22 по 24 октября этого года.
Ранее Песков рассказал, что график российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани представляет собой череду встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Они будут проходить «с утра до ночи».