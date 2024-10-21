Boeing продал французской Thales подрядчика разведки США

Компания Boeing объявила сегодня, 20 октября, об успешном закрытии сделки, в рамках которой она продала свой небольшой сегмент по производству военных наблюдательных устройств — Digital Receiver Technology — французской компании Thales, специализирующейся на оборонных технологиях.
Boeing приобрела Digital Receiver Technology в 2008 году. Это предприятие из Мэриленда разрабатывает технологии для цифровой обработки сигналов, такие как беспроводные приемники и трансиверы.
Эти технологии востребованы американскими разведывательными службами, включая Министерство обороны и Департамент внутренней безопасности США, для ведения разведки и обнаружения потенциальных угроз.
Ранее стало известно, что Boeing планирует в ближайшие месяцы уменьшить численность своего штата на 10%, включая руководителей, в связи с трудностями в бизнесе.