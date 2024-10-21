«Вы перестанете меня ругать»: аким Караганды обратился к жителям города

«Ура! Свершилось! Ну что, друзья, я очень рад, что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше, чем вы. Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Я рад, очень», — отметил в своем посте аким.