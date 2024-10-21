«Вы перестанете меня ругать»: аким Караганды обратился к жителям города

Аким Караганды сообщил, что в городе почти завершен капитальный ремонт дороги по улице Четская, чего он ждал не меньше, чем сами горожане.
«Ура! Свершилось! Ну что, друзья, я очень рад, что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше, чем вы. Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Я рад, очень», — отметил в своем посте аким.
Ранее, по словам Мейрама Кожухова, был уже проведен ремонт и открыт проезд на участке от кольца ул. Дюсембекова до пр. Бухар Жырау.
"По остальным объясню, почему задержались. Во-первых, очень большая протяженность — 4,5 км. Это очень много для одного летнего сезона. При том, что реализация такого проекта, при условии нашего климата и по заключению государственной экспертизы, занимает 20 месяцев.
Во-вторых, под дорогой мы обнаружили очень много сетей, которые не были видны при первичном обследовании. Пришлось переносить их за дорогу, чтобы в дальнейшем, при возможной аварийности, не пришлось рушить новое полотно.
В-третьих, много времени заняли работы по переводу двух надземных тепловых компенсаторов в подземный. В-четвертых, мы обустроили новую ливневую систему. В-пятых, мы провели работы по переустройству перекрестков и провели новую линию наружного освещения", — добавил он.
На следующий год, по словам Кожухова, останутся только работы по благоустройству тротуаров в Караганде.
Стоит отметить, что аким Караганды — активный пользователь соцсети и о своей работе зачастую рассказывает в Instagram. Так, к примеру, недавно Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.