Виталий Хоценко распорядился создать казенное учреждение «Земельный фонд Омской области»

Региональным кабинетом министров под руководством Губернатора Виталия Хоценко принято решение о создании казённого учреждения «Земельный фонд Омской области».
Это обусловлено необходимостью реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ, согласно которой рациональное использование сельхозугодий, защита и сохранение, предотвращение их сокращения являются национальными интересами государства на долгосрочный период.
Целью деятельности казённого учреждения «Земельный фонд Омской области» является реализация полномочий по эффективному управлению государственными сельхозугодиями.