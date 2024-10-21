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Виталий Хоценко распорядился создать казенное учреждение «Земельный фонд Омской области»

Проводить инвентаризацию казенных земель сельскохозяйственного назначения, формировать предложения о перспективах использования земельных ресурсов для увеличения доходов бюджета региона будет профильное учреждение при областном министерстве имущественных отношений.

Источник: РИА "Новости"

Региональным кабинетом министров под руководством Губернатора Виталия Хоценко принято решение о создании казённого учреждения «Земельный фонд Омской области».

Это обусловлено необходимостью реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ, согласно которой рациональное использование сельхозугодий, защита и сохранение, предотвращение их сокращения являются национальными интересами государства на долгосрочный период.

Целью деятельности казённого учреждения «Земельный фонд Омской области» является реализация полномочий по эффективному управлению государственными сельхозугодиями.