В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии

Кроме того, после подсчета 90% протоколов в этом регионе, 70% жителей Приднестровья выразили несогласие с вступлением Молдавии в Европейский союз. В общей сложности по стране, против присоединения к ЕС высказались 54,47% избирателей, поддержали — 45,53%, по данным подсчета 86,9% голосов.