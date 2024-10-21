В Приднестровье Стояногло опережает Санду на выборах главы Молдавии

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, экс-генпрокурор Александр Стояногло одерживает победу на президентских выборах, опережая нынешнюю главу государства Майю Санду на 10 процентов.
В Приднестровье, где к 00:35 мск были обработаны все 100% протоколов, Стояногло получил 35,41% голосов, тогда как Санду набрала 25,21%.
Кроме того, после подсчета 90% протоколов в этом регионе, 70% жителей Приднестровья выразили несогласие с вступлением Молдавии в Европейский союз. В общей сложности по стране, против присоединения к ЕС высказались 54,47% избирателей, поддержали — 45,53%, по данным подсчета 86,9% голосов.
Ранее глава оппозиционного движения «Победа» Илан Шор заявил, что предварительные результаты голосования на выборах президента Молдовы и евреейском референдуме обернулись сокрушительным поражением для действующей власти.