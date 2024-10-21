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Эллвуд: Лондон не сможет защитить свое небо в случае конфликта

Это обусловлено дефицитом систем ПВО в Соединенном Королевстве.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания имеет недостаточное количество средств противовоздушной обороны. Поэтому она может быть уязвимой перед ракетной атакой со стороны возможного противника, заявил бывший председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд в беседе с журналистами газеты i.

По его словам, если на страну кто-то нападет с применением гиперзвуковых ракет, то средства ПВО «будут перегружены». Тогда Лондон окажется под угрозой массированных бомбардировок.

На данный момент британские власти должны направить усилия на решение этой проблемы. Нужно создать собственную систему противовоздушной обороны. За пример Эллвуд посоветовал взять израильский «Железный купол». Так появиться возможность защитить критическую инфраструктуру государства.

Ранее сообщалось, что Лондон и Берлин собираются заключить «историческое» военное соглашение в течение ближайших дней. В рамках сделки британские и немецкие вооруженные силы смогут совместно проводить тренировки на восточной границе НАТО.