Эллвуд: Лондон не сможет защитить свое небо в случае конфликта

Великобритания имеет недостаточное количество средств противовоздушной обороны. Поэтому она может быть уязвимой перед ракетной атакой со стороны возможного противника, заявил бывший председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд в беседе с журналистами газеты i.