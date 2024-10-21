Косачев о выборах в Молдавии: «рука Брюсселя оказалась короткой и немощной»

«Молдова: рука Брюсселя на этот раз оказалась короткой и немощной, и это при том что цифры голосования, подозреваю, надо делить еще на два и опять же не в пользу действующей власти. Если при таком наглом и беспардонном вмешательстве Запада во внутренние дела этой страны результат оказался противоположным его ставке — значит, гражданам Молдовы холодильник реально ближе телевизора, а насущные дела — важнее “европейских” сказок», — написал он в своем Telegram-канале.