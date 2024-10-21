Лавров счел обманом слова Байдена о переговорах по ядерному оружию

«Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит “без предварительных условий”? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал министр.