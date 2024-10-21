Лавров счел обманом слова Байдена о переговорах по ядерному оружию

«Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит “без предварительных условий”? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал министр.
По словам Лаврова, исходя из того, что заявил Байден, Россия должна принять эти условия и договориться с США о сокращении вооружений, не требуя при этом отказа от нынешней американской политики.
«Переговоры о контроле над вооружениями ведутся на основе взаимного уважения, признания обеими сторонами, что не должно быть войны. Когда же тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя — разве это умно? Думаю, что нет», — подчеркнул министр.
Он отметил, что разговаривать об этом надо с учетом всех факторов, а не «лукаво вбрасывать красивый лозунг, за которым скрывается желание получить односторонние преимущества».
Ранее Байден заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что США призывают Россию к переговорам по стратегической стабильности без предварительных условий с целью попытаться закрепить односторонние военные преимущества, но Москва категорически против.