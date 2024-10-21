«Мертвые души» выявил КТЖ в своем филиале

В ходе ревизии комиссия обнаружила формально устроенных работников в «Дирекции автоматизации и цифровизации». Несуществующими сотрудниками занялась антикоррупционная служба Астаны, которая провела досудебное расследование.
Оказалось, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома. КТЖ признан потерпевшей стороной.
В ходе следствия доказан ущерб на сумму 21 миллион тенге (43,2 тысячи долларов).
Сейчас материалы дела рассматривают в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Компания заявила о нулевой терпимости к нарушениям.